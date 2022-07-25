Одесские предприниматели привезли на польский Фестиваль хлеба 5 тысяч пряников

В Гданьске на 27-м Фестивале хлеба Украину представила известная одесситка, предприниматель Оксана Бубликова с командой Бубликоf, известная семью рекордами Украины и организацией массовых мероприятий «Одесса мама угощает».

Как сообщила сообщила на своей странице в Facebook Оксана Бубликова, одесситы изготовили и привезли 5000 пряников в виде пшеничных колосьев. Их бесплатно раздавали всем посетителям фестиваля в благодарность за то, как Польша помогла Украине в трудный час во время войны.

Этой акцией Бубликова хочет привлечь внимание к Украине всего мира: если Украина не начнёт вывозить зерно, то начнётся голод в странах Африки и на Востоке.

“Хлеб рождается на украинской земле. И украинцы продолжают не только защищать свою землю, но и работают! Под ракетными бомбардировками и на заминированных полях! Мы – СИЛЬНАЯ ДУХОМ НАЦИЯ. И весь мир должен осознать войну в Украине, это беда всего мира”, – сказала Оксана Бубликова.

Одесситы получили от организаторов фестиваля благодарности.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года команда Оксаны Бубликовой приняла участие в Международном книжном фестивале в Варшаве- столице Польши, принявшей наибольшее количество украинцев, вынужденных временно покинуть родные дома из-за агрессии Российской Федерации.

Фото: Оксана Бубликова/Facebook

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