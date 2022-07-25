В Одессе задержаны два правонарушителя за воровство и драку с полицейским

В Одессе правонарушителей в возрасте 28 и 48 лет поместили в изолятор временного содержания.

Подробности сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области.

Происшествие приключилось вечером в пятницу, 22 июля на территории микрорайона «Аркадия».

«Старший по возрасту мужчина, рассчитываясь в магазине, прихватил со стола кассира 500 гривен другого покупателя, стоявшего рядом в очереди. Когда же потерпевший известил о краже правоохранителей, те разыскали злоумышленника, а для проведения необходимых процессуальных мероприятий пригласили к полицейской станции. Младший по возрасту мужчина, узнав о задержании товарища, прибежал в отделение и, не разбираясь, потребовал немедленно отпустить приятеля и неожиданно бросился к полицейскому в драку, травмировав его», — говорится в сообщении.

«По результатам досудебного расследования 48-летнему фигуранту объявили подозрение по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины, а 28-летнему – по ч.2 ст.345 этого же кодекса. За воровство, совершённое в условиях военного положения, действующим законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Насилие в отношении работника правоохранительного органа может обернуться ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок», — сообщила заместитель начальника следственного отделения отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Алёна Кумайгородская.

Как сообщала Одесса News, в июле правоохранители задержали государственного исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы в Одессе во время получения взятки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.