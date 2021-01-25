Лжеминёры наглеют: сообщили о заминировании 373 учебных заведений в Одесской области

В Одессе полицейские проверяют сообщение о заминировании 373 учебных заведений — детских садов, школ и тому подобное.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 373 детских сада, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов Одессы и области заминированы. Для проверки информации на места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 20 января в Одессе полиция проверяла сообщения о заминировании 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов. Проверки сообщений проводили около сотни полицейских. Взрывоопасные устройства или предметы не обнаружены.

15 января в Одессе полицейские проверяли сообщение о заминировании 185 детсадов, информация о заложенной взрывчатке также не подтвердилась.

13 января в Одессе проверялись сообщение о минировании 26 детсадов, областной прокуратуры и одного из райсудов Одессы, взрывчатка найдена не была.

До этого, 11 января, в Одессе полицейские проверяли информацию об угрозе взрыва в двух больницах и суде, однако в ходе обследования никаких взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Виновные в анонимных лжеминированиях не найдены.