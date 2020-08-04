Вчера вечером было совершено покушение на одессита

Одесские правоохранители устанавливают лиц, причастных к покушению на убийство местного жителя.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, происшествие произошло вчера около десяти часов вечера на автостоянке в переулке Высокий. Неизвестные бросили в сторону 36-летнего одессита две гранаты, когда тот садился в машину. В результате происшествия никто не пострадал. Осколочные повреждения получил автомобиль «Audi».

Следственно-оперативной группой Приморского отдела полиции и специалистами взрывотехнического управления ГУНП в Одесской области во время детального осмотра места происшествия обнаружены две воронки, образовавшиеся в результате взрывов гранат РГД-5. Правоохранители изъяли их фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала. Для проведения дальнейших исследований их отправили на экспертизу.

Сейчас событие квалифицировано как покушение на убийство.

Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению правонарушения.



Как сообщала Одесса News. 14 июня 2020 года во дворе частного дома в с. Дачное под Одессой взорвалась граната, 5 человек пострадали.

Фото: Нацполиция