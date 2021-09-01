Два одессита погибли, устанавливая кондиционер на стене высотки

Полицейские расследуют факт смерти двух одесситов, упавших с высоты третьего этажа, устанавливая кондиционер на стене здания в селе Фонтанка.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

«Мужчины упали с высоты третьего этажа, когда устанавливали кондиционер на фасад многоквартирного дома. 45-летний пострадавший от полученных травм погиб на месте, а его 53-летний коллега скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшие гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года 81-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы, выпав из окна 9-го этажа дома на Таирова в Одессе — по улице Академика Вильямса, 77. Она мыла окно и потеряла равновесие.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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