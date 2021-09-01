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Кому в Одессе 1 сентября отключат газ

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В связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Варненская, 27а/2, 1 сентября с 9:00 до 19:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

п/п
Адрес
Название  организации
1
ул. Центральный  аэропорт
Котельная
2
ул. Центральный  аэропорт
Котельная
3
ул. Гастелло, 90а
Школа №31, котельная
4
ул. Профсоюзная, 9
2 Котельные
5
ул. Инглези, 14а
Котельная
6
пл. Деревянко, 1
котельная «Издательства «Черноморье»
7
 ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 2б
Крышная котельная
8
ул. И. Рабина, 18а
Крышная котельная «Центр занятости»
9
 ул. Малиновского, 53а
Крышная котельная
10
 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 34
Крышная котельная
11
 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 74б
Крышная котельная
12
 ул. Генерала Петрова, 49/1
Крышная котельная
13
 ул. Генерала Вишневского, 13/1
Крышная котельная
14
ул. Космонавтов, 36
Крышная котельная
15
ул. Гастелло, 92
«Инфоксводоканал»
16
ул. Генерала Петрова, 14
  Хлебзавод «Одесский Каравай»
17
Овидиопольская дорога, 8
Конный клуб ООО «Стетсон»
18
Овидиопольская дорога, 10/2
Автоцентр «Автотрейдинг»
19
ул. Гастелло, 51
Автостоянка «Пенсионер-авто»
20
 Овидиопольская дорога, 10
Автомагазин «Желяско»
21
ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 125
Шиномонтаж ЧП Бабенко
22
ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 125
Автосервис «Престиж»
23
 ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 2
Автомойка «Люкс»
24
ул. Радостная, 2/4
Автосалон
25
ул. Гастелло
Автосалон, СТО, ООО «Скай»
26
 ул. С. Рихтера (ул. Щорса)
Дом мебели
27
ул. И. Рабина, 2
ТЦ «Лаванда» («Копейка»)
28
 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 11
Фитнес-клуб «Шторм»
29
 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 11а
Центр «Домус – Керамика»
30
 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 13а
«Автомир»
31
ул. Ак. Филатова, 29
супермаркет «Копейка»
   (кафе «Солнечное» )
32
ул. Ак. Филатова,29
Компьютерный клуб
33
ул. Ак. Филатова,38
Фитнес-клуб
34
ул. Ак. Филатова, 38
«Космолот»
35
ул. Ак. Филатова,38
кафе-бар «Аквариум»
36
ул. Гастелло, 1а
кафе-бар
37
ул. Варненская, 2а
Инто-Сана
38
ул. Космонавтов, 11
роддом
39
ул. Гранатная, 6
частный дом
40
 ул. Малиновского, 119а
частный дом

Об этом сообщило Управление эксплуатации газового хозяйства города.

Как информировала Одесса News, 1 сентября некоторые одесситы останутся и без электроснабжения.

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