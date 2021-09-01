Кому в Одессе 1 сентября отключат газ

|
№
п/п
|
Адрес
|
Название организации
|
1
|
ул. Центральный аэропорт
|
Котельная
|
2
|
ул. Центральный аэропорт
|
Котельная
|
3
|
ул. Гастелло, 90а
|
Школа №31, котельная
|
4
|
ул. Профсоюзная, 9
|
2 Котельные
|
5
|
ул. Инглези, 14а
|
Котельная
|
6
|
пл. Деревянко, 1
|
котельная «Издательства «Черноморье»
|
7
|ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 2б
|
Крышная котельная
|
8
|
ул. И. Рабина, 18а
|
Крышная котельная «Центр занятости»
|
9
|ул. Малиновского, 53а
|
Крышная котельная
|
10
|ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 34
|
Крышная котельная
|
11
|ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 74б
|
Крышная котельная
|
12
|ул. Генерала Петрова, 49/1
|
Крышная котельная
|
13
|ул. Генерала Вишневского, 13/1
|
Крышная котельная
|
14
|
ул. Космонавтов, 36
|
Крышная котельная
|
15
|
ул. Гастелло, 92
|
«Инфоксводоканал»
|
16
|
ул. Генерала Петрова, 14
|Хлебзавод «Одесский Каравай»
|
17
|
Овидиопольская дорога, 8
|
Конный клуб ООО «Стетсон»
|
18
|
Овидиопольская дорога, 10/2
|
Автоцентр «Автотрейдинг»
|
19
|
ул. Гастелло, 51
|
Автостоянка «Пенсионер-авто»
|
20
|Овидиопольская дорога, 10
|
Автомагазин «Желяско»
|
21
|
ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 125
|
Шиномонтаж ЧП Бабенко
|
22
|
ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 125
|
Автосервис «Престиж»
|
23
|ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 2
|
Автомойка «Люкс»
|
24
|
ул. Радостная, 2/4
|
Автосалон
|
25
|
ул. Гастелло
|
Автосалон, СТО, ООО «Скай»
|
26
|ул. С. Рихтера (ул. Щорса)
|
Дом мебели
|
27
|
ул. И. Рабина, 2
|
ТЦ «Лаванда» («Копейка»)
|
28
|ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 11
|
Фитнес-клуб «Шторм»
|
29
|ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 11а
|
Центр «Домус – Керамика»
|
30
|ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 13а
|
«Автомир»
|
31
|
ул. Ак. Филатова, 29
|
супермаркет «Копейка»
(кафе «Солнечное» )
|
32
|
ул. Ак. Филатова,29
|
Компьютерный клуб
|
33
|
ул. Ак. Филатова,38
|
Фитнес-клуб
|
34
|
ул. Ак. Филатова, 38
|
«Космолот»
|
35
|
ул. Ак. Филатова,38
|
кафе-бар «Аквариум»
|
36
|
ул. Гастелло, 1а
|
кафе-бар
|
37
|
ул. Варненская, 2а
|
Инто-Сана
|
38
|
ул. Космонавтов, 11
|
роддом
|
39
|
ул. Гранатная, 6
|
частный дом
|
40
|ул. Малиновского, 119а
|
частный дом
Об этом сообщило Управление эксплуатации газового хозяйства города.
Как информировала Одесса News, 1 сентября некоторые одесситы останутся и без электроснабжения.
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