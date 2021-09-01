Кому в Одессе 1 сентября отключат газ

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице Варненская, 27а/2, 1 сентября с 9:00 до 19:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ п/п Адрес Название организации 1 ул. Центральный аэропорт Котельная 2 ул. Центральный аэропорт Котельная 3 ул. Гастелло, 90а Школа №31, котельная 4 ул. Профсоюзная, 9 2 Котельные 5 ул. Инглези, 14а Котельная 6 пл. Деревянко, 1 котельная «Издательства «Черноморье» 7 ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 2б Крышная котельная 8 ул. И. Рабина, 18а Крышная котельная «Центр занятости» 9 ул. Малиновского, 53а Крышная котельная 10 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 34 Крышная котельная 11 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 74б Крышная котельная 12 ул. Генерала Петрова, 49/1 Крышная котельная 13 ул. Генерала Вишневского, 13/1 Крышная котельная 14 ул. Космонавтов, 36 Крышная котельная 15 ул. Гастелло, 92 «Инфоксводоканал» 16 ул. Генерала Петрова, 14 Хлебзавод «Одесский Каравай» 17 Овидиопольская дорога, 8 Конный клуб ООО «Стетсон» 18 Овидиопольская дорога, 10/2 Автоцентр «Автотрейдинг» 19 ул. Гастелло, 51 Автостоянка «Пенсионер-авто» 20 Овидиопольская дорога, 10 Автомагазин «Желяско» 21 ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 125 Шиномонтаж ЧП Бабенко 22 ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 125 Автосервис «Престиж» 23 ул. С. Рихтера (ул. Щорса), 2 Автомойка «Люкс» 24 ул. Радостная, 2/4 Автосалон 25 ул. Гастелло Автосалон, СТО, ООО «Скай» 26 ул. С. Рихтера (ул. Щорса) Дом мебели 27 ул. И. Рабина, 2 ТЦ «Лаванда» («Копейка») 28 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 11 Фитнес-клуб «Шторм» 29 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 11а Центр «Домус – Керамика» 30 ул. Ивана и Юрия Лип (ул. Гайдара), 13а «Автомир» 31 ул. Ак. Филатова, 29 супермаркет «Копейка» (кафе «Солнечное» ) 32 ул. Ак. Филатова,29 Компьютерный клуб 33 ул. Ак. Филатова,38 Фитнес-клуб 34 ул. Ак. Филатова, 38 «Космолот» 35 ул. Ак. Филатова,38 кафе-бар «Аквариум» 36 ул. Гастелло, 1а кафе-бар 37 ул. Варненская, 2а Инто-Сана 38 ул. Космонавтов, 11 роддом 39 ул. Гранатная, 6 частный дом 40 ул. Малиновского, 119а частный дом

Об этом сообщило Управление эксплуатации газового хозяйства города.

Как информировала Одесса News, 1 сентября некоторые одесситы останутся и без электроснабжения.

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