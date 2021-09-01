Пожару в одесской «Виктории» скоро 4 года: что нового

В Киевском районном суде Одессы состоялось очередное заседание по делу бывших сотрудников райотдела Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области Леонида Бондаря и Валерия Дьяченко.

Их обвиняют в служебной халатности, которая привела к тяжким последствиям — пожару в лагере «Виктория» и гибели 3-х девочек.

На последнем заседании стороны процесса намеревались допросить двух свидетелей: одного со стороны обвинения, а другого — со стороны защиты. В суд, однако, оба свидетеля не явились.

Отмечается, что прокурор Сергей Шпаченко попросил судью Павла Прохорова санкционировать принудительный привод своего свидетеля, но получил отказ: доказать, что свидетель получает повестки и сознательно их игнорирует прокурор не смог. Поскольку в отсутствие свидетелей делать на заседании было нечего, судья перенёс слушания на начало октября.

Также судья заявил, что свидетелей нужно разыскать и ещё раз вызвать. Если с этим будут сложности, сторонам стоит подумать над тем, чтобы отказаться от допроса этих свидетелей.

По данным Пушкинской, приговор в затянувшихся судебных разбирательствах могут вынести до конца года. После заседания прокурор Шпаченко рассказал изданию, что суд над Бондарем и Дьяченко движется к завершению. Сторона обвинения уже предъявила все доказательства, осталось допросить не явившихся свидетелей и выслушать доказательства стороны защиты.

О скором завершении судебных разбирательств, которые стартовали весной 2018 года, заявил и адвокат Валерия Дьяченко Анатолий Робул. По его словам, доказательства стороны защиты представят за пару заседаний, так что дело может закончиться приговором до конца года. Робул добавил, что из-за неявки двух последних свидетелей суд уже потерял примерно полгода.

Как сообщала Одесса News, пожар в детском оздоровительном лагере «Виктория» произошёл 15 сентября 2017 года. В огне погибли три воспитанницы танцевального коллектива «Адель». В мае 2017 года «образцовый» лагерь Геннадий Труханов показал экс-президенту Украины Петру Порошенко.

После трагедии стало известно, что новые деревянные корпуса, один из которых сгорел, возвели с нарушением строительных норм, а пожарная сигнализация не была выведена на пульт спасателей.

Две комплексные экспертизы не смогли назвать точную причину пожара. Согласно одной — причин могло быть несколько, а согласно второй — забытый в сети электрокипятильник в комнате худрука «Адель» Татьяны Егоровой. Сейчас суд ждёт результаты третьей по счёту комплексной экспертизы.

В служебной халатности обвинили экс-инспектора Киевского райотдела ГСЧС Леонида Бондаря и начальника этого райотдела Валерия Дьяченко, которые, по версии следствия, не предприняли мер для закрытия лагеря, хотя знали о существовавших там проблемах с пожарной безопасностью.

Свою вину Бондарь и Дьяченко не признают. Они уверены, что действовали согласно инструкциям: лагерь незадолго до пожара проверили, предписание устранить все недочёты выписали, ответственного за пожарную безопасность оштрафовали, о результатах проверки начальству доложили. Судиться с лагерем из-за нарушений «команды не было».

В служебной халатности обвиняют также бывшую заместительницу мэра Одессы Зинаиду Цвиринько, курировавшую процесс отправки детей в «Викторию».

На скамье подсудимых также директор лагеря Петрос Саркисян, которого обвиняют в нарушении установленных законом правил пожарной безопасности, что привело к гибели детей. Саркисян около 2-х лет провёл в СИЗО, а с декабря 2019 года — под домашним арестом.

Под судом и заместитель Саркисяна Татьяна Ланина. Руководителей лагеря обвиняют в махинациях с зарплатными картами.

Судят также Станислава Чернышова — директора организации-субподрядчика, которую привлекли к строительству и обработке деревянных корпусов «Виктории» противопожарной смесью. Его обвиняют в присвоении чужого имущества, растрате и подделке документов.

Приговор в рамках «дела Виктории» пока получил только один человек — старшая воспитательница лагеря Наталья Цокур (Янчик). На момент пожара в лагере она уже не работала, но продолжала числиться ответственной за пожарную безопасность. По её словам, делала она это лишь номинально. В 2018 году получила 3 года условно.

В сентябре 2019 года родители детей, уцелевших после пожара, обнародовали совместное обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором содержалась просьба с»делать всё для эффективного расследования и справедливого наказания виновников трагедии».

Фото: Пушкинская, ТАЙМЕР

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