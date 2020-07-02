Полиция всё ещё продолжает расследование пожара в одесском лагере «Виктория»

Полиция продолжает расследование пожара в одесском детском лагере «Виктория», произошедшего в 2017 году.

Как сообщает сайт Нацполиции Одесской области, уже доказана причастность к трагедии пяти должностных лиц. Одна из них осуждена, обвинительные акты в отношении ещё четырёх находящихся на рассмотрении суда.

«Сейчас всестороннее изучение обстоятельств происшествия продолжается. Назначена комплексная судебная пожарно-техническая, строительно-техническая, электрическая экспертизы», — говорится в сообщении.

Выполнение экспертиз поручено специалистам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Как сообщала Одесса News, крупный пожар в детском спортивно-оздоровительном лагере «Виктория» унёс жизни троих детей.

По данному факту было начато сразу несколько уголовных производств, расследованием которых занимались следователи областной полиции и прокуратуры.

В 2018 году правоохранители направили в суд обвинительные акты относительно пяти фигурантов.

В настоящее время на рассмотрении суда находятся материалы по обвинению директора комплекса в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК), а также экс-чиновницы Одесского городского совета и двух работников ГСЧС, которые обвиняются в служебной халатности, повлёкшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

Ещё одну обвиняемую — воспитательницу лагеря — суд уже признал виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком два года.