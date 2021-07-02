В Одесской области спасатели достали из колодца бездыханные тела отца и сына

1 июля в 20 часов 31 минуту в Службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Казацкое Белгород-Днестровского района Одесской области малолетний ребёнок с отцом упали в колодец с мусором.

На место вызова оперативно прибыли спасатели, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

С помощью горно-спасательного оборудования, системы для спасения людей, верёвки и карабина сотрудники ГСЧС в дыхательном аппарате «Drager» достали из колодца глубиной 10 метров с мусором (глубиной 3 м), мужчину 1972 года рождения, и его сына 2012 рождения без признаков жизни.

По данным Нацполиции в Одесской области, в колодец первым упал ребёнок, а отец, решив достать его из мусорного колодца, потерял сознание, по предварительным данным судебно-медицинского эксперта, из-за недостатка кислорода от продуктов гниения.

Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину смерти.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 и ч.2 п.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».



Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года четыре трупа были найдены на дне глубокого колодца в Плахтиевке Белгород-Днестровского района Одесской области.

Фото: ГУ ГСЧС, Нацполиция в Одесской области

Видео: Нацполиция

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