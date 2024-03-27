В Одессе на ул. Выездной горела станция техобслуживания

Вечером 26 марта в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Выездной в Одессе.

О подробностях пожара информирует в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытии на место вызова спасатели установили, что на станции технического обслуживания горят 4 легковых автомобиля, 1 грузовик и одноэтажное здание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать менее, чем через час.

От ГСЧС привлекалось 4 единицы пожарной техники и 14 спасателей, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 спецмашина и 4 человека личного состава.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет, — информируют спасатели.

Одесса News писала, что 24 марта на улице Пироговской в Приморском районе Одессы в отдельно стоящем каменном одноэтажном гараже произошёл пожар. Погиб мужчина 55 лет.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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