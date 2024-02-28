Обломки сбитого ночью «Шахеда» вызвали пожар в Одессе

В результате падения обломков сбитого вражеского дрона в Одессе произошло замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, возник пожар, который оперативно был ликвидирован.

Об этом Силы обороны юга Украины сообщают в Теlegram.

«Ночной дроновый террор враг направил из акватории Чёрного моря по прибрежным территориям юга. Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа Shahed-131/136″, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Чёрного моря на Николаевскую и Одесскую области. В течение 1,5 часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Подавляющее большинство «шахедов» сбито над морем: 1 — в Николаевской области, 9 — в Одесской.

По информации военных, падение обломков одной из сбитых дронов повлекло замыкание в трансформаторе электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

«Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали», — добавили в Силах обороны юга.

Как сообщала Одесса News, жертвами предыдущей джроновой атаки по Одессе стали 2двое мирных жителей города, ещё двое продолжают находиться в больнице со сложными ожогами тела.

Фото иллюстративное, из открытых источников

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