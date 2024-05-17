Франция отправит в Украину новую партию ракет Aster для системы ПВО

Министр вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню пообещал поставить в Украину новую партию ракет Aster к системе противовоздушной обороны SAMP-T.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Le Monde с заявлением министра во время слушаний в Национальной ассамблее.

«Я только что подписал документы о второй партии ракет Aster, которые позволят продолжить работу зенитно-ракетного комплекса средней дальности SAMP-T, который мы передали вместе с нашими итальянскими партнёрами», — пояснил министр.

Ни количество боеприпасов, ни график поставок не разглашаются.

В последнее время Франция заявляла, что направляет усилия на сокращение вдвое времени выполнения заказа при одновременном увеличении объёмов производства ракет на 50%.

Как сообщала Одесса News, власти Франции обсуждали возможность отправки своих войск в Украину.

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