Новшество от Шмыгаля: бизнесмены могут уплатить 200 тыс и уехать за «бугор» на 7 дней

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволит предпринимателям с 1 сентября выезжать за рубеж в рабочие командировки. Разрешение можно будет оформить на портале «Дія».

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров сообщил в Теlegram.

«Сегодня правительство приняло постановление, которое позволяет запустить командировку в экспериментальном формате. С 1 сентября оформить разрешение на выезд за рубеж можно будет на портале «Дія» в несколько кликов», — отметил Фёдоров.

Воспользоваться услугой могут физические лица-предприниматели и юридические лица. Выехать из страны для рабочей командировки можно будет не дольше, чем на 7 дней.

«Подготовьтесь к старту єВідрядження: подайте налоговую отчётность, уплатите единый социальный взнос, за семь дней до командировки внесите 200 тысяч гривен на счёт Ощадбанка. Важно, чтобы средняя зарплата в компании была не менее 20 тысяч гривен. Одновременно отправить в командировку предприятие сможет не больше 10% сотрудников», – проинформировал Фёдоров.

Кстати. 12 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой разрешить выезд за рубеж тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период, в частности, студентам.

Как сообщала Одесса News, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили в Одессе злоумышленников, которые совместно с работниками центров комплектования и социальной поддержки и врачами наладили схему подделки заключений о непригодности к военной службе за взятки в криптовалюте.

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