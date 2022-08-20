Специалисты рассказали, где в Одесской области вода не соответствует требованиям

Стали известны результаты мониторинговых исследований питьевой воды и воды водоёмов на территории Одесской области за период с 12 по 18 августа.

Результаты исследований опубликовал Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины в Facebook.

Отмечается, что с целью проведения мониторинга по состоянию питьевой воды в Одессе было отобрано 22 пробы питьевой воды для исследования на санитарно-микробиологические и 22 пробы для исследования на санитарно-химические показатели.

«Все исследованные пробы соответствовали требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком», — говорится в информации.

Всего по Одесской области было отобрано 277 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические и 205 проб на санитарно-химические показатели. В частности, на реках Днестр и Турунчук, как водоёмы 1-й категории, используемые в качестве источника питьевого водоснабжения населения показатели проб отвечали требованиям «Гигиенических нормативов качества воды водных объектов для удовлетворения хозяйственно-бытовых и других нужд населения», утверждённых Приказом Минздрава № 721 от 02.05.2022г.

Однако, «воды поверхностных водоёмов 2-й категории, которые находятся в пределах территории населённых пунктов и используются для отдыха населения или занятий спортом, не отвечали гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (Хаджибейский лиман), по санитарно-микробиологическим показателям (Кучурганский и Днестровский лиманы, озеро Сасык).

Как сообщала Одесса News, по просьбе мэра Одессы Геннадия Труханова для обеспечения города альтернативным водоснабжением город-побратим Йокогама при посредничестве японского международного агентства сотрудничества JICA передал Одессе важную помощь – системы очистки воды, которые уже тестируются коммунальными службами на местных водохранилищах.

Фото: Одесский облцентр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины

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