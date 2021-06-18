У побережья Одессы морская вода окрасилась в оливковый цвет

У побережья Одессы «зацвело» море — вода окрасилась в зеленоватый цвет, что могло быть вызвано активным размножением бактерий после ливневых дождей и «залповых» сбросов неочищенных вод, как это уже было в июне 2019 года.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook сотрудница Украинского научного центра экологии моря Галина Теренько.

«Оливковый» прилив — результат обильных осадков и, как следствие, терригенного стока и высокой температуры воды (+19,0) и низкой солёности. На сей раз — солоноватоводной цианобактерией Aphanizomenon flos-aquae. Микроводоросль потенциально токсична, носитель нейротоксинов», — отметила Теренько, добавив, что «ранее «цветение» A. flos-aquae наблюдали в мае 2015 года. Тогда вид развивался в массе вместе с другой цианобактерией Nodularia spumigena».

Теренько напомнила, что с момента «зелёного» прилива 2019 года просьбы Центра экологии моря о покупке оборудования для обнаружения токсинов в пробах морской воды так и не были услышаны и не поддержаны ни одним руководителем ни одного подразделения, «а зря».

Как сообщала Одесса News, в связи с ливневыми дождями, которые прошли в Одессе 12-13 июня, и попаданием большого количество поверхностных вод в акваторию городских пляжей, а также с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путём, санслужбами рекомендовано временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

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