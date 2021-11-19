Одесских школьников приглашают к участию в конкурсе социальной рекламы

9 декабря в Украине пройдёт Всеукраинский фестиваль социальной рекламы онлайн «Waste Management School Recycling» среди школьников Одесской области 7-11 классов.

Учеников призывают присоединяться к социальной миссии, создавать постеры, видео и представлять работы на национальном уровне.

Лучшие работы будут опубликованы в Facebook на странице организаторов, а также будут бороться за ценные подарки для школ-участниц.

Ученическая реклама будет мотивировать граждан становиться экосознательными, ответственными.

Главный организатор фестиваля – общественная организация «Международное молодёжное движение «School Recycling World» при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства образования и науки Украины, Украинского государственного центра внешкольного образования, Национального эколого-натуралистического центра и генерального партнера – компании PepsiCo Украина.

Участникам предлагают осмыслить три темы:

• сортировка – правильное обращение с отходами, мусор как ресурс;

• отходы и их глобальный вред окружающей среде (одноразовые маски, окурки, одноразовая посуда, полиэтиленовые пакеты; виды мусора, его жизненный цикл и периоды разложения в природе);

• zero waste – жизнь без лишних трат и мусора (ответственное потребление, предотвращение образованию отходов, пользование многоразовой упаковкой; сохранение окружающей среды, полезные экопривычки).

В рамках фестиваля пройдёт творческий конкурс в трёх номинациях: постер, видео, спецноминация для социальных сетей – видео для ТіkTok.

Организаторы побуждают создавать ролики и постеры, которые будут мотивировать формировать комфортную, экологически чистую среду дома и в общинах, следовать ведущим экотрендам, осознавать огромное влияние каждого на настоящее, будущее планеты и человечества в общем.

Заявки принимаются по 5 декабря 2021 года включительно по ссылке: https://cutt.ly/3fw7Y4g.

Фестиваль социальной рекламы среди ученической молодежи показывает, что быть экологичным – это современно, стильно, легко и полезно!

Победителя огласят 20 декабря.

Следите за новостями на сайте и в социальных сетях:

www.schoolrecyclingworld.org, www.facebook.com/Schoolrecyclingworld? www.instagram.com/schoolrecyclingworld, #schoolrecyclingworld, #wmsrfest

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat