ДТП в Одесской области: погибли 4 человека, в том числе ребёнок

Утром 15 июля на автодороге между сёлами Подгорное и Карналеевка Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника и грузовика, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом проинформировало Главное управление Нацполиции в Одесской области.

«Предварительно полицейские установили, что столкновение внедорожника с грузовым автомобилем произошло, когда у последнего лопнуло колесо и он выехал на полосу встречного движения», – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что погибли люди, которые находились во внедорожнике, среди них один ребёнок.

«Водитель грузовика получил телесные повреждения разной степени тяжести. Мужчина остался на месте происшествия, его проверили на состояние опьянения, он трезвый», – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщала Одесса News, ночью 14 июля на перекрёстке улиц Космонавтов и Генерала Петрова в Одессе столкнулись два автомобиля – Volkswagen Transporter и Daewoo Lanos. Пострадали четыре человека.

Фото: ГУ НПУ в Одесской области

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