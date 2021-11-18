Послали в аптеку ребёнка за лекарствами — готовьтесь к штрафу в 34 тысячи

Штрафы за продажу лекарств малолетним увеличены почти в три раза.

Верховная Рада 315-ю голосами поддержала законодательную инициативу народного депутата из Одессы от политической партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Татьяны Плачковой и принял в целом законопроект №5123-1 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных препаратов малолетним лицам».

Как уточнила на своей странице в Facebook Татьяна Плачкова, сумма административного штрафа за продажу лекарств детям до 14 лет вырастет со 102 до 850 грн и с 425 до 1700 грн за первое нарушение этого запрета, а также с 425 до 1700 грн и с 1190 грн до 34000 грн в случае, если такое нарушение будет совершено повторно.

При этом она подчеркнула, что для действенности этого закона должен быть обеспечен надлежащий контроль государства.

«Осталось решить вопрос с Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая абсолютно неэффективна в осуществлении контроля за реализацией рецептурных препаратов», — отметила Плачкова.

Сообщается, что в январе-феврале этого года по Украине прокатилась волна суицидов среди подростков, связанная с приёмом большого количества лекарственных препаратов. Чтобы остановить возможность свободного доступа малолетних лиц к лекарствам, Татьяна Плачкова в соавторстве с другими народными депутатами зарегистрировала законопроекты, в которых предлагается не только запретить продажу детям лекарств непосредственно в аптеке, но и онлайн, а также усилить ответственность за нарушение этих запретов.

Как сообщала Одесса News, с 1 октября 2021 года программа обеспечения инсулинами перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины и вошла в перечень «Доступных лекарств».

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