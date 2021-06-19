В Одессе-маме создали Папа-хаб

18 июня прошло торжественное открытие муниципального Папа-хаба, где можно будет получить консультацию психолога, принять участие в совместных интересных мероприятиях и праздниках с детьми.

Как сообщает официальный сайт города, перед открытием состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Департаментом труда и социальной политики, Департаментом внутренней политики, Департаментом образования и науки, Центром социальных служб Одесского городского совета и общественной организацией «Общественное движение «Вера, Надежда, Любовь».

Реализация Меморандума призвана способствовать сотрудничеству по вопросам формирования ответственного родительства, привлечения мужчин в процесс воспитания и ухода за детьми, построения доверительных отношений в семье, проведения содержательного досуга, преодоления гендерных стереотипов относительно семейных обязанностей в семье.

Отмечается, что муниципальный Папа-хаб разместился на улице И. Рабина, 18. Здесь на базе свободного пространства будут проходить тренинги, семинары и т.п.

Кроме того, в рамках празднования Дня отца 22 июня в 16:00 в парке Горького состоится праздник для пап и детей. В программе — конкурсы, викторины, фотосессия «Мой папа — самый лучший», танцевальные перфомансы и мастер-классы, выступление группы «Симбиоз бэнд».

Как сообщала Одесса News, выходные и праздничные дни в Одессе 19-21 июня будут изобиловать культурными ивентами — спортивными мероприятиями и выставками, фестивалями и театральными постановками, экскурсиями и художественными выставками.

Фото: «Одесса»

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