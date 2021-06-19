СНБО ввёл санкции против Фирташа и Фукса

Совет национальной безопасности и обороны Украины 18 июня принял решение ввести санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания Совбеза.

«Сегодня в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введён полный комплект санкций, которые мы можем применить согласно нашему законодательству», — заявил глава Совбеза.

Кроме того, по его словам, введены санкции против Дмитрия Фирташа.

Данилов объяснил, что санкции в отношении Фукса наложены в связи с деятельностью фирмы «Голден Деррик», а в отношении Фирташа — из-за «его участия в титановом бизнесе».

«За титановый бизнес (введены санкции, — ред.), за поставки сырья, которое потом идёт — и это отслежено нашими разведчиками из Службы безопасности — на военное предприятие Российской Федерации. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось», — сказал Данилов.

По его словам, СНБО также ввёл санкции относительно предприятий, которые непосредственно аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ, которые используют титан именно в военной сфере.

Секретарь СНБО также отметил, что санкции в отношении Павла Фукса введены из-за ситуации, связанной с компанией «Голден Деррик», которая получала разрешения на разведку и добычу нефти и газа в 2012-2013 годах вне конкурса.

В связи с этим Данилов подчеркнул, что СНБО «не допустит, чтобы какие-то люди получили преференции от государства, и не имеет значения, когда это происходило, ведь недра являются стратегическим ресурсом Украины».

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Президент Украины подписал Указ о введении в действие решения СНБО относительно санкций против 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых и народный депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Виктор Медведчук.

Фото: из открытых источников

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