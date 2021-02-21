Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций против 19 компаний и 8 физических лиц, среди которых и народный депутат от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Виктор Медведчук.

Текст соответствующего указа, датированного 19 февраля, обнародован на сайте Главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», — говорится в документе.

Отмечается, что контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Принятое СНБО решение касается применения санкций к 19 юридическим и восьми физическим лиц, среди которых народный депутат Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

По данным секретаря СНБО Данилова, санкции налагаются на всё имущество Медведчука по статье «финансирование терроризма».

«СБУ ведёт сегодня уголовное производство по статье 258 ч.5 — это финансирование терроризма. Соответственно, по этой статье к госпоже Марченко, ко всем соответствующим перечисленным лицам, так же господину Медведчуку, применены санкции. Это — финансирование терроризма», — подчеркнул Данилов.

Согласно решению СНБО, санкции введены сроком на три года в отношении пяти граждан Российской Федерации, трёх граждан Украины и 19 юридических лиц, информирует Офис Президента.

Среди подсанкционных юридических лиц оказались компании — владельцы пяти самолётов, на которых осуществлялись перелёты Медведчука из Киева в Москву. Санкции также применены к компаниям, которые обслуживают эти самолёты.

Как сообщала Одесса News, ОП-ЗЖ выступила с заявлением, в котором утверждается, что введение санкций против главы политсовета этой партии Виктора Медведчука и Оксаны Марченко – репрессии, нарушение Конституции и уничтожение украинской демократии.

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