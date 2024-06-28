Украина и Эстония заключили двустороннее соглашение о безопасности

В Брюсселе (Бельгия) 27 июня Президент Владимир Зеленский и Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Эстонией.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что Эстония предоставит Украине оборонную помощь на сумму более 100 млн. евро в этом году и будет продолжать разностороннюю поддержку в течение десятилетнего срока действия документа.

«Эстонское правительство будет выделять не менее 0,25% ВВП ежегодно в течение 2024-2027 годов на военную поддержку нашей страны. Эстония первой предложила фиксацию процента ВВП в поддержку Украины в двусторонних договорах безопасности», — говорится в сообщении.

В документе закреплены отдельные компоненты долгосрочной военной помощи Украине, в частности, о типах вооружения, которые предоставляет Эстония, а именно: артиллерия (гаубицы 122-мм и 155-мм калибра), противотанковые ракетные комплексы, ракеты и мины, винтовки Carl Gustaf, гранатомёты, беспилотные системы и средства РЭБ.

Подчёркивается, что Украина и Эстония положат начало регулярному Стратегическому диалогу для обсуждения вопросов безопасности и обороны обеих стран.

В соглашении также закреплены вопросы сотрудничества по поставкам вооружений и военной техники, тренировок, деятельности IT-коалиции и других коалиций возможностей, а также углублённого сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Отдельные блоки соглашения касаются усиления санкций против РФ, возмещения ущерба, привлечения агрессора к ответственности, помощи нашему государству в восстановлении, противодействии гибридным угрозам, сотрудничеству в сферах кибер- и информационной безопасности, а также защите критической инфраструктуры.

Кроме того, в документе чётко подтверждена поддержка Эстонией будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США и Японией, а также с Евросоюзом.

Фото: ОПУ

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