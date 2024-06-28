Ночью в Одессе, на Овидиопольской дороге, горел трёхэтажный дом

Ночью в Одессе по улице Овидиопольская дорога горело трёхэтажное не эксплуатируемое здание.

Подразделения работали по повышенному номеру вызова, — сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 1100 м2.

«К счастью, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 9 единиц пожарной техники и 27 спасателей, от Коммунального учреждения «Спасительно-водолазной службы» – 1 единица пожарной техники и 4 человека личного состава.

Также спасатели сообщают о вчерашнем пожаре в селе Черноморское Одесского района. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит сухая трава и легковой автомобиль Peugeot 5008. Пожар ликвидирован на общей площади 304 м2. Во время самостоятельного тушения пожара пострадал 46-летний мужчина.

Одесса News информировала, что в Приморском районе Одессы на улице Большая Арнаутская около часу ночи 27 июня загорелась электропроводка в квартире на 8-м этаже 16-ти этажного жилого дома. Пострадал 23-летний житель загоревшейся квартиры.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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