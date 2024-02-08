Прокуратура сообщила о последствиях ночной атаки на Одессу

Ночью 8 февраля вооружённые силы России совершили воздушную атаку ударными беспилотными летательными аппаратами по Одессе.

По данным Одесской областной прокуратуры, в результате атаки повреждена недостроенная многоэтажка и здание учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна.

Травмированы два патрульных полицейских, они госпитализированы. Их состояние стабильное.

По уточнённым данным, пострадавшие патрульные полицейские направлялись на место попадания для оказания помощи гражданам. В результате повторного взрыва получили минно-взрывные травмы.

Осмотр мест попадания сотрудниками прокуратуры продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На местах событий прокуроры в содействии с другими правоохранителями документируют последствия вооружённой агрессии России.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской облпрокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным Командования Воздушных Сил ВСУ, в результате боевой работы ночью 8 февраля уничтожены 11 «Шахедов» в пределах Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областей.

Инфографика: ВС ВСУ

Фото: Одесская облпрокуратура, Силы обороны юга Украины

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