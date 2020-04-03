Ничто на земле не проходит бесследно: ночью сожгли машину одесского декоммунизатора

«С добрым утром? Сегодня ночью мне сожгли автомобиль. Связываю это с моей общественной деятельностью. Сейчас проверяю подозрительных, вечером напишу подробно кто это может быть. Полиция Одесской области, будете работать? П.с. Я очень злой», — написал известный «декоммунизатор».

О поджоге написал сам Ганул на своей странице в Facebook.

Минувшей ночью неизвестные подожгли автомобиль, принадлежащий одесскому активисту Демьяну Ганулу, известному по демонтажу многих мемориальных досок, в частности, маршалу Жукову, а также памятников в Одесской области.

Машина сгорела на Успенской улице, возле дома №32.

По сообщению Нацполиции Одесской области, на месте происшествия в три часа ночи работали спасатели и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Сейчас причина возгорания, обстоятельства происшествия и лица, которые могут быть к ней причастны, устанавливаются.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч 2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, днями Демьян Ганул напал на одессита, наклеившего на свой автомобиль портрет Сталина, а когда получил отпор, применил огнестрельное оружие.