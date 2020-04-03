Где в Одессе грязный воздух

В Одессе проведён очередной мониторинг атмосферного воздуха, осуществляемый передвижной муниципальной лабораторией в ранее утверждённых точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также парках и скверах.

Как сообщает официальный сайт города, по результатам мониторинга на территории города (железнодорожный вокзал, Объездная дорога (два столба), Ивановский путепровод, ул. Хуторская/ул. Степовая, ул. Семёна Палия) наблюдаются незначительные превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Такими веществами, в основном, являются оксид углерода, сероводород, аммиак, диоксид азота, диоксид серы, пыль и сумма углеводородов.

Как сообщала Одесса News, данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.