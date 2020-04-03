Что случилось вчерашним вечером на улице Краснова в Одессе

2 апреля около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что на площадке перед квартирами на третьем этаже в жилом доме на улице Краснова в Одессе взорвался неизвестный предмет.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

«На месте работает следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления ГУНП и спасатели. В результате происшествия никто не пострадал, повреждены окна в доме», — говорится в сообщении.

По предварительным данным специалистов, взорвалось самодельное изделие. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, в марте в Рени Одесской области, во дворе частного жилого дома взорвался неизвестный предмет.

Фото: Киевский отдел полиции в Одессе