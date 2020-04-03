Covid-19 инфицировано в мире более 1 миллиона людей

Общее количество подтверждённых случаев коронавируса Covid-19 в мире 1 015 877.

Об этом сообщает Worldometer состоянием на 8.00 3 апреля.

Как отмечается, в мире насчитывается 53 218 умерших, 212 993 человека выздоровели.

Больше всего случаев коронавируса по-прежнему в США — 245 193 тысячи. Второе место занимает Италия, где инфицированы 115 242 человека, третье — Испания (112 065).

Карантинные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса, коснулись половины человечества, сообщает агентство AFP.

«Половину человечества попросили соблюдать карантин из-за пандемии коронавируса», — говорится в заметке.

«Премьер-министр Беньямин Нетаньяху, глава Моссада (политическая разведка Израиля — ред.) Йосси Коэн, председатель Совета национальной безопасности Мейр Бен-Шабат и генеральный директор Министерства здравоохранения Моше Бар Симан Тов были отправлены на карантин в четверг после того, как министру здравоохранения Якову Лицману поставили диагноз коронавирус», — говорится в сообщении The Jerusalem Post.

Основатель поп-рок-группы Fountains of Wayne и автор песен Адам Шлезингер умер от осложнений, вызванных СOVID-19, сообщает CNN. 52-летний Шлезингер был госпитализирован на этой неделе. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Он также находился под наркозом «для облегчения процесса выздоровления».

Шлезингер был успешным автором песен. В частности, он являлся соавтором главного саундтрека к фильму с Томом Хэнксом «То, что ты делаешь», за что был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Его группа Fountains of Wayne стала известной в мире благодаря песне «Stacy’s Mom».

Бывший президент французского футбольного клуба «Олимпик» (Марсель) Папе Диуф умер от коронавируса в возрасте 68 лет, сообщает The Guardian. В последнее время Диуф жил в Сенегале. Накануне его госпитализировали в Дакаре и в ближайшее время должны были доставить на лечение во Францию. Однако вчера вечером Диуф умер после осложнений, вызванных вирусом.



Диуф работал президентом «Марселя» с 2005 по 2009 годы. За это время «Олимпик» дважды занимал второе место в чемпионате Франции и дважды выходил в финал национального Кубка.

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс также умер от коронавируса. Ему было 76 лет, сообщает Marca. Его доставили в больницу с высокой температурой и проблемами с дыханием после того, как он восемь дней пролежал с лихорадкой. Его состояние оценивалось как тяжёлое. Тест на коронавирус дал положительный результат. Санс занимал должность президента «Реала» с 1995 по 2000 год. Во время его правления Королевский клуб дважды выиграл Лигу чемпионов.

Как сообщала Одесса News, по данным Worldometer на 8 утра 3 апреля в Украине зарегистрировано 897 лабораторно подтверждённых случаев Covid-19, в Одесской области — 14.