В Одессу из Польши возвращаются 58 украинских моряков

В Украину из Польши возвращаются 58 украинских моряков судна «Princess Anastasia», которое стоит в порту Гданьска.

Как сообщил Укринформу директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, вопрос их возвращения решило Генеральное консульство Украины в Гданьске.

«Польские пограничные органы предоставили соответствующие разрешения. Сегодня, 25 марта, моряки будут перевезены 2 автобусами в пункт пропуска «Ягодин-Дорогуск» польско-украинской границы», — отметил он.

Дипломат сообщил, что пересечение границы состоится ориентировочно в 18-19 часов, а затем украинский перевозчик доставит моряков к местам проживания в Одессе.

Кстати. По данным Worldometers, в Польше состоянием на 25 марта зафиксировано 957 случаев заражения коронавирусом, из них 13 летальных.

Как сообщала Одесса News, 23 марта из Батуми (Грузия) в Черноморск Одесской области паромом «Грейфсвальд» прибыли 118 граждан Украины, которых обследовала бригада врачей-эпидемиологов.