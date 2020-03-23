Из Грузии в Черноморск на пароме прибыли 118 украинцев

23 марта из Батуми (Грузия) в Черноморск Одесской области паромом «Грейфсвальд» прибыли 118 граждан Украины, которых обследовала бригада врачей-эпидемиологов.

Как сообщает Волнорез со ссылкой на пресс-секретаря Ассоциации судовладельцев Украины Александра Фёдорова, коронавирус у прибывших на пароме не обнаружен.

«После швартовки судна к паромному комплексу его сразу же оцепили наряды пограничников. Если раньше санитарный врач приходил на борт вместе с группой пограничников и таможенников, то в этот раз бригада эпидемиологов в количестве 4-х человек в полной антивирусной экипировке оставила представителей властей на берегу до выяснения медико-санитарной обстановки на судне», — отметил Фёдоров.



По словам главного санитарного врача Украины на водном транспорте Николая Голубятникова, медики убедились, что экипаж парома «Грейфсвальд» полностью выполнил противоэпидемические рекомендации. После этого приступили к осмотру и измерению температуры у моряков и 118 пассажиров, а также изучению опросных анкет.



После того, как было выяснено, что симптомы инфицирования коронавирусом отсутствуют, пассажиров предупредили о необходимости домашней самоизоляции в случае повышения температуры и незамедлительного обращения к врачам.



Все данные опросных анкет, касающиеся недавних мест пребывания пассажиров, вместе с адресами и телефонами будут направлены в Министерство здравоохранения Украины.

Процедуры осмотра пассажиров и багажа заняли больше времени, чем обычно, а перед выходом на причал каждому из пассажиров были выданы защитные маски.



Как сообщала Одесса News, вчера вечером в Черноморск прибыл паром «Вильнюс» из Турции, на борту которого было 38 украинцев.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 353 446. Из них 15 410 умерли.

Кстати. В Грузии подтверждено наличие коронавируса у 54 человек.