В Черноморск прибыл паром из Турции с 38 украинцами, бежавшими от COVID-19

22 марта в Черноморск прибыло грузопассажирское судно «Вильнюс», на борту которого на родину вернулись 38 украинцев.

Об этом сообщает Укринформ.



«Прибыли в порт ориентировочно в 18.00. После того, как пришвартовались, нас на борту судна опросили врачи, измерили температуру. Всем рекомендовали в течение 14 дней быть на карантине. Также мы оставили свои контактные данные», — рассказал один из пассажиров парома.



Разрешение сойти с парома на берег пассажиры получили в 20.30.



Как сообщала Одесса News., паром «Вильнюс» 21 марта около 17.00 по местному времени (16.00 по Киевскому времени) отправился из порта Карасу, что на побережье Чёрного моря, в северо-западной части, в провинции Сакарья, в украинский порт Черноморск.

Кстати. Следующий рейс парома из Карасу в Черноморск запланирован на 28 марта.

Фото: Ольга Будник/Укринформ