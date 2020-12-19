С 19 декабря в Украине начали действовать новые карантинные ограничения

С 19 декабря по всей территории Украины начинают действовать новые карантинные ограничения с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение правительство приняло 14 декабря.

В частности, новые ограничения запрещают:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

приём посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;

работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов навынос). Проведение расчётных операций прекращается после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00;

религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров, на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Кроме того, сохраняют силу и введённые ранее ограничения. В частности, запрещается:

— пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

— самовольное оставление места изоляции или обсервации;

— проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и несоблюдение дистанции в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти);

— работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;

— перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест;

— проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

— размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;

— работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка относительно дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно одетых средств индивидуальной защиты;

— пересечение границы иностранцами без наличия полиса страхования;

— деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);

— посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

— посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;

— проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, помощи при родах, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь);

— работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров;

— посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;

— посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

Как сообщала Одесса News, 9 декабря Кабинет Министров продлил действие общегосударственного карантина с ограничениями оранжевой зоны до 28 февраля, а также принял решение усилить карантинные мероприятия в стране в период 8-24 января.

В Украине по состоянию на 19 декабря лабораторно подтверждено 956 123 случая COVID-19, из них за сутки — 11 742.