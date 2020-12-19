Швейцария узаконила однополые браки

Парламент Швейцарии принял закон, разрешающий однополые браки.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.

Ультраконсервативная партия «Федерально-демократический союз» уже заявила, что будет инициировать вынесение этого вопроса на референдум, — говорится в сообщении.

До принятия документа Швейцария оставалась одной из немногих стран в Европе, где однополые браки были запрещены. В стране действовало так называемое «зарегистрированное партнёрство», однако оно не предусматривало таких прав, как в браке, в частности, относительно получения гражданства и усыновления.

Закон был принят после длительных дебатов, которые велись по этому вопросу ещё с 2013 года.

Кстати. В мае 2020 года Коста-Рика стала первой страной в Центральной Америке, которая узаконила однополые браки.

Как сообщала Одесса News, по мнению главы Киевского патриархата Филарета, пандемия коронавируса стала наказанием за гомосексуализм.