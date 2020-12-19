В Одессе засияла огнями главная ёлка

19 декабря в Одессе на Думской площади открылась главная ёлка города.

Об этом сообщает Depo.Одесса.



Торжественное открытие новогодней ёлки, по традиции, приурочили ко Дню Святого Николая. Открыл праздник оркестр Дедов Морозов, один из которых вместе со Снегурочкой поздравили одесситов и гостей города с наступающим Новым, 2021-м годом.

На открытие главной ёлки Одессы собралась, учитывая карантинные ограничения, по меньшей мере сотня зрителей, многие с детьми.

В новогоднее убранство оделось и здание мэрии.

Рядом с ёлкой открылась новогодняя ярмарка, где можно купить разнообразные сувениры, выпить глинтвейн и полакомиться вкусностями.

Одесса News рассказывала, какие мероприятия, приуроченные ко дню святого Николая, можно посетить в Одессе 19-20 декабря.

Фото: «Одесса», Depo.Одесса