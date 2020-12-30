Одесская епархия проводит благотворительные новогодние акции

По благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела активисты Одесской епархии проводят новогоднюю благотворительную акцию «Поделись своей добротой.

Об этом сообщает издание «Православная Одесса».

Так, молодёжный актив храма Жён-Мироносиц в рамках благотворительной акции посетил детский приют села Николаевка Ширяевского района Одесской области.

«Для детей было подготовлено небольшое музыкальное поздравление. Также в приют были переданы новые вещи, комплекты спальных подушек, подарки, ну и, конечно, же сладости», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в канун новогодних праздников представители одесской организации «Оппозиционная платформа-За жизнь» проводят благотворительные акции — передают игрушки, книги и сладости детям из многодетных семей, детям-сиротам, детям с особыми образовательными потребностями и детям с инвалидностью.

Фото: Православная Одесса