В Одессе состоялся Сретенский бал, танцевали даже священники

В Одессе прошёл традиционный благотворительный Сретенский бал.

Как сообщает «Православная Одесса», бал состоялся «по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского» и был приурочен к Международному дню православной молодёжи и Международному дню онкобольного ребёнка.



Отмечается, что танцевальный тон балу задавал коллектив Молодёжного отдела Одесской епархии «Хорос». Его участники не только демонстрировали своё мастерство на паркете, но также обучали гостей классическим танцам прямо по ходу бала.

Своим выступлением присутствующих порадовали также Молодёжный хор Одесской епархии и Камерный оркестр «Блэк си оркестра».

Художники Одессы с радостью передавали свои работы для участия в благотворительном аукционе. А гости вечера смогли приобрести живописные полотна и внести свою лепту в благотворительность.

По словам организаторов вечера, все средства, вырученные от продажи картин, будут переданы на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Фото: «Православная Одесса»