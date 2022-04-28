Британский рок-музыкант приютит в своём доме украинских беженцев

Семья британского рок-музыканта, одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна, примет в своём доме, расположенном в графстве Бакингемшир в Великобритании, беженцев из Украины.

Об этом артист сообщил в интервью Daily Mail, пишет издание ГОРДОН.

Отмечается, что Осборн и его жена готовы разместить в своём доме две украинские семьи. При этом супруга артиста Шэрон Осборн пожаловалась, что процесс замедляется из-за бюрократической волокиты. Она подчеркнула, что принимая украинских беженцев, они с мужем хотят продемонстрировать поддержку Украине.

Жена Осборна предположила, что семьи, которые они смогут принять, будут счастливы, так как её муж очень известен в Украине.

Оззи и Шэрон Осборны купили дом в Бакингемшире в 1993 году.

Как сообщала Одесса News, голливудская звезда Киану Ривз приобщился к всемирно известным знаменитостям, которые поддержали Украину.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod