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Оззи Осборн страдает болезнью Паркинсона

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Легендарный британский рок-гитарист Оззи Осборн сообщил, что врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона.

Об этом он заявил в интервью Good Morning America.

«Я неудачно упал, и должен был сделать операцию на шее, которая негативно повлияла на мои нервы. Потом мне рассказали, что у меня была лёгкая форма (болезни Паркинсона — ред.)», — сказал Осборн.

По словам его жены, речь идёт о вторичном паркинсонизме, который затрагивает нервы человека.

Отмечается, что из-за лечения дома певец был вынужден отменить своё мировое турне.

Как известно, болезнь Паркинсона является медленно прогрессирующим хроническим неврологическим заболеванием, которое присуще лицам пожилого возраста.

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