Оззи Осборн страдает болезнью Паркинсона

Легендарный британский рок-гитарист Оззи Осборн сообщил, что врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона.

Об этом он заявил в интервью Good Morning America.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY — Good Morning America (@GMA) January 21, 2020

«Я неудачно упал, и должен был сделать операцию на шее, которая негативно повлияла на мои нервы. Потом мне рассказали, что у меня была лёгкая форма (болезни Паркинсона — ред.)», — сказал Осборн.

По словам его жены, речь идёт о вторичном паркинсонизме, который затрагивает нервы человека.

Отмечается, что из-за лечения дома певец был вынужден отменить своё мировое турне.

Как известно, болезнь Паркинсона является медленно прогрессирующим хроническим неврологическим заболеванием, которое присуще лицам пожилого возраста.