Оззи Осборн страдает болезнью Паркинсона

Легендарный британский рок-гитарист Оззи Осборн сообщил, что врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона.

Об этом он заявил в интервью Good Morning America.

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY

— Good Morning America (@GMA) January 21, 2020