Украина разорвала контракты на поставку вакцин от коронавируса

Украина вынуждена была разорвать контракты на поставку вакцин от коронавируса.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил «Укринформу» в интервью, которое было опубликовано 4 сентября.
«Украина разорвала свои контракты на поставку вакцин с целью экономии средств государственного бюджета, оптимизации бюджетов. Компания Pfizer пошла на такое соглашение. Это позволило минимизировать те финансовые риски, которые были», – сказал он.
Главный санитарный врач отметил, что украинские власти «начали более активную коммуникацию» в рамках глобальной инициативы COVAX и «наладили перераспределение поставок того количества вакцин, которые планировались к закупке, через COVAX».
«По сути, сейчас 100% вакцины против COVID-19, которую мы получаем, идёт в подавляющем большинстве за счёт COVAX. Но иногда другие страны предлагают COVID-вакцины в качестве гуманитарной помощи, и в зависимости от текущей ситуации мы принимаем оперативное решение», – объяснил Кузин.
По его словам, сейчас украинцам доступны вакцины CoronaVac, Pfizer (с новой формулой, которая позволяет хранить её при температуре от +2° до +8°) и однодозная Janssen.
«Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двух», – сказал главный санврач.
Между тем, по словам Кузина, в Украине постепенно растёт заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций из-за этого.
“Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем всё большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и которые заболели. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, и спадать он начнёт в марте – апреле, а может, и в начале мая”, — сказал Кузин.
В то же время главный государственный санврач подчеркнул, что сейчас ключевым является показатель госпитализаций из-за коронавирусной болезни, который также растёт.
“Для нас ключевым является показатель госпитализаций. Если раньше мы фиксировали в среднем менее 1 тыс. госпитализаций в неделю, то за последние несколько недель эта цифра растёт. За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом COVID-19”, — сказал Кузин.
По его словам, также еженедельно на 10-15% растёт и количество тестирований на COVID-19.
По данным Минздрава, за прошлую неделю было проведено 56,5 тыс. тестирований, сейчас это 62 тыс. тестов. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи.
В целом в Украине, рассказал Кузин, в наличии ПЦР-системы на проведение 1,3 млн исследований, такое же количество есть в резерве. Этого должно хватить до первого квартала 2023 года. Также на уровне первичной медицинской помощи доступны около 1,7 млн быстрых тестов. Их хватит до конца 2022 года.
Кузин отметил, что Украина получает тестовые системы и быстрые тесты для выявления коронавируса как гуманитарную помощь, а также закупает их за грантовые средства.
Для справки. По данным Worldometers.info, по состоянию на 12 часов 5 сентября Украиина находится на 25-м месте в мире по количеству заболевших коронавирусом — 4 924 440. Из них 4 843 228 — выздоровели, 19 442 — умерли.
Как сообщала Одесса News, вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале 2021 года. Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod