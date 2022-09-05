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В Одесском оперном театре даст концерт австрийский органист

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10 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета — концерт органной музыки.

Исполнитель — австрийский органист Йоханнес Эбенбауер, солистка Сюзанне Курц.

В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов.

Концерт состоится при поддержке Почётного Консульства Австрии в Одессе, представительства Министерства иностранных дел Украины в Одессе и дипломатического Клуба Одессы.

Билеты от 100 до 400 гривен. Их можно купить здесь.

Длительность концерта 2 часа.

Начало в 18.00.

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