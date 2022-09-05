В Одесском оперном театре даст концерт австрийский органист

10 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета — концерт органной музыки.
Исполнитель — австрийский органист Йоханнес Эбенбауер, солистка Сюзанне Курц.
В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов.
Концерт состоится при поддержке Почётного Консульства Австрии в Одессе, представительства Министерства иностранных дел Украины в Одессе и дипломатического Клуба Одессы.
Билеты от 100 до 400 гривен. Их можно купить здесь.
Длительность концерта 2 часа.
Начало в 18.00.
Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod