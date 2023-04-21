Куда пойти в Одессе в выходные дни 22-23 апреля

В выходные 22-23 апреля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

22 апреля в Городском саду Одессы пройдёт книжный фестиваль «Букфест». В программе фестиваля театрализованная викторина всемирной литературы, праздничная книжная лотерея, минуты поэзии от одесских поэтов, музыкальные минутки от солистов муниципального оркестра, юмористическая страница от артистки Одесской государственной филармонии Натальи Моисеевой. Также во время фестиваля будут представлены книжные выставки, организованы фотосессии с литературными персонажами, автограф-сессии одесских писателей и книжная ярмарка-продажа. Приходите к 13:00.

22 апреля в Одесском Театре музкомедии им. М. Водяного гости города покажут спектакль «Уэннздей Аддамс и Хагги Вагги в Гри в Кальмары». Премьера яркого спектакля для всей семьи. Увлекательный интерактив и современные спецэффекты. Невероятные приключения в компании любимых героев. Профессиональная творческая группа режиссёров, актёров, сценаристов подготовила для детей и их родителей зрелищный и мегапозитивный спектакль. Торопитесь оценить новую интерактивную постановку. Главные герои представления – знакомые всем современным детям создания Хагги Вагги, Кисси Мисси, Ванк Панк и Скари Лари, а также безумно прикольная Уэнздей Аддамс. Программа для детей от 6 лет. Приходите к 12.00. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3. Стоимость билетов от 180 гривен.

22 апреля в Одесской областной филармонии состоится концерт настоящего феномена современной украинской поп-сцены, задающего тренды и поражающего гармоничным сочетанием американского стиля исполнения с украиноязычной лирикой — певца LAUD. Сегодня певец активно участвует в благотворительных акциях для помощи военным и всем украинцам, пострадавшим от действий оккупантов. Приходите к 18 часам, чтобы насладиться бархатным вокалом любимого артиста, пообщаться в дружеской атмосфере и зажечь в этот вечер вместе с кумиром. Стоимость билетов от 300 гривен.

22 апреля яркая, феерически праздничная история любви и красоты, великодушия и мудрости, с элементами музыки, танца, трюков и спецэффектов — спектакль «Дон Жуан». И всё это в исполнении легендарного театра «Маски» в Доме Клоунов. Приходите к 18:00. Адрес: ул. Ольгиевская, 23. Стоимость билетов от 180 гривен.

22 апреля Одесский зоопарк приглашает на праздник «Белых львов». Праздник посвящён белым львам, которые год назад были эвакуированы из Харьковского экопарка Фельдмана в Одессу. Посетителей ожидают развлекательная программа, мастер-классы и показательное кормление белых львов. Приходите к 12 часам.

До 1 мая в Одесском музее западного и восточного искусства выставка «Винтаж. Французский плакат». Посетителям показывают 89 плакатов, благодаря которым можно погрузиться в 60–80-е годы прошлого века. Эти плакаты ярко отражают значительные политические события, художественные, культурные и рекламные акции, проходившие в то время во Франции. Плакаты подарила Почётная гражданка города Одессы, французская художница Сюзанна Савари. Выставка работает ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 18:00. Стоимость билетов 100/50грн. Для ВПЛ – вход свободный. 23 апреля будет проведена экскурсия. Начало в 13:00. Билет: 150 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный. Адрес: ул. Пушкинская, 9 .

23 апреля спектакль «Осторожно – Ева!?» состоится в Одесском областном академическом драматическом театре. Эффектное название интригует и обещает множество впечатлений от просмотра. Яркий спектакль с бурным сюжетом затягивает и не отпускает внимание ни на мгновение. Прекрасные актёры легко погружают в особый мир искренних эмоций и страстных чувств. Приходите за классным отдыхом и хорошим настроением к 18 часам. Комедия в 2 действиях. Стоимость билетов от 100 гривен. Адрес: ул. Греческая, 48.

Уютных выходных!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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