Одесский ботанический сад приглашает на увлекательные осенние экскурсии

На территории ботанического сада ОНУ им.И.Мечникова (Французский бульвар, 87) проводятся организованные, групповые экскурсии, фотосессии и свободные прогулки.

Каждый день, кроме понедельника, обязательные экскурсии в 11:00 и в 13:00. Группы по предварительной записи по тел. (098) 987-61-79.

Стоимость билета: взрослый – 100 грн, детский – 80 грн (6-18 лет).

Экскурсионная группа – от 20 человек.

Фотосессии проводятся в сопровождении куратора по предварительной записи по тому же телефону. Стоимость: 1 час – 1223 грн. Кол-во участников фотосессии – до 10 человек.

Также на старой территории сада проводятся квесты, мастер-классы, интерактивные уроки по предварительной договорённости.

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