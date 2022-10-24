СБУ задержала президента компании «Мотор Сич» Богуслаева за его работу на Россию

23 октября СБУ сообщила о задержании президента и совладельца ПАО «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаева. Также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности этой компании.

Им объявили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины, — рассказали в спецслужбе.

В СБУ уточнили, что задержание прошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны «Мотор Січ» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

Служба безопасности Украины 24 октября опубликовала доказательства причастности задержанного совладельца ПАО «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаева к работе на Россию, обнародовав аудиозаписи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с российским оккупантами.

Согласно перехваченным разговорам, президент «Мотор Січі» продолжал организовывать поставки двигателей и других запчастей к российским ударным вертолётам даже после полномасштабного вторжения РФ.

«Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и сёла», – отметили в СБУ.

При этом Богуслаев оправдывал нападение России и был не против обстрела «Мотор Січі» со стороны российских захватчиков.

«Ну, если [президент РФ Владимир] Путин кончит, то потом националисты нас кончат, бл…дь. «Искандер», «Искандер-М» упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы всё понимаем», – заявлял Богуслаев.

В марте 2022 года одного из собеседников он убеждал, что «не заодно» с украинскими властями.

«Они уйдут. Все… Зеленского выгонят и уйдут, нет проблем. Смирнее стали, бл…дь, много полегло людей в Киеве», – сказал Богуслаев.

В СБУ подчеркнули, что работают над установлением других лиц, причастных к незаконной деятельности, и привлечению их к ответственности.

Для справки. ПАО «Мотор Січ» – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. До 2014 года главным рынком сбыта компании «Мотор Січ» являлась РФ. В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии «Мотор Січ». В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России (несмотря на запрет).

Как сообщала Одесса News, в октябре Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко, первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого и заместителя министра экономики Александра Грибана в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.

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