НАБУ проводит обыски у советника замглавы Офиса президента и двух замминистров

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у советника замглавы Офиса президента и заместителей министров агрополитики и экономики.

Об этом информирует 20 октября «Украинская правда», ссылаясь на свои источники.

Источники сообщили, что обыски проводятся у советника заместителя руководителя Офиса президента Елены Симоненко, первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого и заместителя министра экономики Александра Грибана.

По информации издания, обыски проводились в среду, 19 октября, и в четверг, 20 октября, в рамках расследования злоупотреблений, связанных с распределением гуманитарной помощи.

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