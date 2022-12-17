Противник распространяет информацию, что уйдёт из Каховки до конца года. ВСУ помогут

Противник осуществляет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населённого пункта Нижние Сирогозы.

Об этом сообщает в оперативной сводке по состоянию на 6 утра 17 декабря Генеральный штаб ВСУ.»

«Среди местных жителей захватчики распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому местным, лояльным к оккупантам, предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошедшие боевые сутки на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает уничтожать артиллерией гражданскую инфраструктуру населённых пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Обстреляно более 35 населённых пунктов, в частности, Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское и Никополь Запорожской области, а также Чернобаевка, Антоновка, Херсон и Милово в Херсонской области.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, один пункт управления и склад боеприпасов противника.

Как сообщала Одесса News, 16 декабря российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства.

На главном фото бойцы ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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