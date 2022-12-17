В Одессе прошёл благотворительный новогодний концерт

16 декабря в паркинге стадиона «Черноморец» в Одессе собралось более 300 детей, которых пригласили на благотворительный новогодний концерт.

Об этом корреспонденту Одесса News сообщили в благотворительной организации «Я помогу», которая и стала организатором концерта.

Детишек ожидали выступления артистов, всевозможные конкурсы и, конечно же, подарки.

В это сложное военное время дети отвлеклись на несколько часов от войны, воздушных тревог, ракетных обстрелов и отсутствия света.

В конце новогоднего праздника детей поздравил святой Николай.

Благотворительная организация «Я помогу» благодарна за помощь в проведении концерта Дому офицеров, областной филармонии и КП «Парки Одессы».

Фото: Руcлан Балабанов/Одесса News

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