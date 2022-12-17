В Одессе большинство аварий в энергосети связаны с их перегрузкой

Одесские энергетики связывают возникновение двух третей аварийных ситуаций с одновременным включением потребителями электроприборов и перегрузкой местных энергосетей.

Об этом сообщает ДТЭК «Одесские электросети».

«Около 70% аварий на Одесчине произошло из-за одновременного включения потребителями электроприборов и перегрузки сетей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после серии ракетных ударов России ситуация в энергосистеме остаётся сложной. Из-за значительного энергодефицита по всей стране ежедневно происходят отключения света. Однако после того, как свет снова включается, жители Одессы и области начинают массово включать электроприборы.

В ДТЭК отмечают, что «это перегружает сети в 2-2,5 раза и в 70% случаев приводит к авариям».

Чтобы их избежать, энергетики призывают жителей включать электроприборы поочерёдно с учётом того, что электросети спроектированы «на определённую мощность потребления электроэнергии, которую они могут выдерживать».

К примеру, при проектировании сетей, питающих жилую застройку, специалисты применяют определённые коэффициенты. Один из них называется коэффициентом одновременности, соответствующим государственным нормам проектирования инфраструктуры электросетей, и равен 0,4. То есть только 40% потребителей могут одновременно использовать свою разрешённую мощность.

Однако при применении экстренных или стабилизационных отключений, когда свет включается, жильцы домов одновременно включают большинство электроприборов, в том числе стиральные машины, электроплиты, бойлеры и т.д. Из-за этого электросеть перегружается на 100%, а иногда даже до 200%, и соответственно, коэффициент одновременности составляет от 0,8 до 1 – то есть нагрузка в 2-2,5 раза выше, чем то, на что рассчитаны сети.

Энергетики предостерегают одесситов: если игнорировать эти советы, из-за аварий света в домах не будет ещё дольше.

Как сообщала Одесса News, в НЭК «Укрэнерго» 16 декабря объявили чрезвычайную ситуацию, поскольку в результате террористических обстрелов со стороны России электроэнергетической инфраструктуры Украины произошла потеря более 50% потребления Объединённой энергетической системы.

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