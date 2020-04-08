Кому в Одессе 8 апреля отключат свет

8 апреля будет прекращено электроснабжение домов на некоторых улицах Одессы.

Об этом предупредила потребителей электроэнергии компания «Одессаоблэнерго».

Так, в этот день с 9:00 до 12:00 света не будет в домах по следующим адресам:

— 1-й переулок Нефтяников, 5, 6, 11, 1а, 2, 3, 4, 9, 13

— 2-й переулок Нефтяников, 1, 2, 3, 4, 5

— 3-й переулок Нефтяников, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

— Академика Королёва, 18

— Альпинистов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

— ул. Битумная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21/2, 9, 21а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

— Газовая, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

— Гладкова, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 5а, 2а, 3б, 8, 11а, 12а, 10а, 7в, 3а, 4а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 33а, 27, 29, 49в, 43а, 31, 19а, 33/1, 33, 35, 4а

— проспект Маршала Жукова, 43

— Республиканская, 1б, 2а, 2, 1в, 1, 1а, 3а, 8, 7б, 7, 1ж, 3

с 9:00 до 17:00

— Еврейская, 9а, 5, 7, 9, 13

— Карантинная, 14

— Осипова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

— Пушкинская, 31, 33

— Троицкая, 8, 12, 8а

— ул. Успенская, 24, 26, 32, 34, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61

с 10 до 13 часов

— ул. 1-я линия, 23, 1а, 3а, 4, 35, 19б, 12, 8, 8а, 2, 13, 17а, 9, 3, 15, 6, 25, 11, 7, 21а, 33, 21, 17, 9а, 14, 5, 19, 31, 27, 10

— 1-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

— 2-й переулок Александра Невского, 7в, 7б

— 2-й переулок Василия Кандинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

— 2-й переулок Глазунова, 5

— 2-й Тупиковый переулок, 3б, 13б, 32, 19а

— 3-й переулок Кандинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 4а, 15, 16, 17, 18, 15а

— 4-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 1а, 5, 11а, 13, 6, 4, 15, 16, 11, 9, 12, 14

— 5-й переулок Василия Кандинского, 14а

— 5-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 7а, 19а, 4а, 5а, 14, 15, 16, 17, 19

— ул. Абрикосовая, 2

— Александра Невского, 48а, 44а, 42а, 44, 44а/1, 46а

— Берёзовая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 14, 15/4, 18, 10а

— Берёзовый переулок, 1, 2

— Ванцетти, 54

— Васнецова, 1а, 11а, 2, 9, 6, 7, 8, 3, 11, 5, 4, 1

— Вертелецкого, 47в

— Глазунова, 2, 7а, 8, 10, 7, 8а, 13, 9, 8/1, 6, 3, 11, 5а, 16, 1, 6а, 1а, 14, 4, 12

— переулок Глазунова, 1а, 4, 3а

— ул. Дмитрия Донского, 57

— Жаботинского, 71, 52а, 73, 81, 77а, 75, 77

— Китобойная, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 53а, 69а, 55а, 86, 52г, 59а, 51а, 61а, 102а, 81а, 70а, 77б, 71а, 48а, 50б, 75 а, 77г, 50а, 49г, 106а, 87а, 65а, 79б, 87б, 53/1, 75б, 78а, 55в, 57а, 65б, 63а, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 61б

— Люстдорфская дорога, 113, 113а, 97, 105, 93, 119, 99, 107, 155, 103, 91, 95, 115, 93а, 101а, 101, 111, 97а, 109, 121, 117

— ул. Обильная, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 64б, 64а, 68а, 68а/1, 57б/1, 89а, 56а, 64/1, 66а, 88а, 64в, 57б, 95а, 70а, 58/2, 57а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 871, 60а

— Петрашевского, 43, 76/1, 72, 74, 76/2, 43а, 41

— Планетная, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 34а, 41/2, 79б, 34б, 49а, 48а, 38г, 71, 35а, 40г, 26а, 48/1, 51а, 34в, 43б, 40в, 47б, 41а, 47а, 4а, 61а, 35б, 56а, 10в, 14а, 81а, 81б, 97а, 73, 36а, 93, 89, 82, 78, 85, 99, 84, 76, 80, 91, 101, 97, 88, 74, 81, 86, 87, 77, 79

— Розовая, 27, 29а, 21, 31, 33а, 19, 23, 25, 29

— Тупиковый переулок, 7

— село Сухой Лиман (Овидиопольский район).

с 11:00 до 14:00

— Академическая, 18, 16а, 16, 16в, 16б

— Гладкова, 32, 34, 36, 41

— Республиканская, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 27а, 54б, 16а, 47а, 2б, 5а, 2г, 81, 2а, 45а, 2в, 87, 8а

— Хаджибеевская дорога, 2, 4, 6, 8, 8а, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27а, 27в, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 39/1

— ул. Черняховского, 16, 18, 12б, 12, 12в, 12а

с 14:00 до 17:00

— 1-й Хаджибеевский переулок, 7

— 2-й Хаджибеевский переулок, 10

— Хаджибеевская дорога, 24, 28, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 24/1, 145, 107а, 123а, 151а, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.