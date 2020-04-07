На Тузловские лиманы прилетели цапли, а в одесском зоопарке вылупились бакланы

Тузловскую Амазонию в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» посетили малые белые цапли.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook известный одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

«Зимовали они в далёкой Африке. Сейчас они подкрепятся на заповедных водоёмах нацпарка и полетят дальше. Некоторые из них останутся гнездиться в нашем нацпарке в общей гнездовой колонии с грачами», — написал Иван Русев.

А в минувшие выходные дни Одесский зоопарк пополнился новыми обитателями. У больших бакланов появилось потомство — в их гнёздах вылупились птенцы.

Как сообщает официальный сайт города, малыши постоянно находятся рядом с матерью в родительском гнезде. Пока они не имеют оперения. В возрасте около двух недель птенцы начнут покрываться густым пухом, затем они окрепнут и станут более самостоятельными.

После карантина все желающие смогут понаблюдать за тем, как новые обитатели Одесского зоопарка познают окружающий мир.

Как сообщала Одесса News, в марте-апреле на территорию Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области прилетели пеликаны, кулики-шилоклювки и красноножки.



Фото: Facebook, «Одесса»

Видео: «Одесса»