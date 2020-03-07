Весна: Вслед за пеликанами в Одесскую область прилетели шилоклювки и красноножки

Вслед за пеликанами в эти первые весенние дни на территорию Национального природного парка «Тузловские лиманы» в Одесской области прилетают всё новые стаи птиц.

Как сообщает на своей странице в Facebook одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев, одна из грациозных и удивительных птиц — кулик-шилоклювка — прилетела из далёкой Африки.

«Сейчас в нацпарке уже есть 50 птиц. Эта птица медленно бродит по мелководью, не вынимая ног из воды, а бороздит ими воду. В глубоких местах шилоклювка ищет корм наплаву. При поиске пищи птица водит клювом из стороны в сторону. Зоркий глаз птички находит личинок, червей, живущих в иловых отложениях солоноватых водоёмов, мелких моллюсков и иногда семена водных растений», — пишет известный эколог.

Иван Русев отмечает, что шилоклювки гнездятся в нацпарке небольшими колониями. Эта редкая птица находится в Красной книге Украины и нуждается в охране.

Также в «Тузловские лиманы» прилетело из Африки около двух сотен куликов околоводников, прозванных за свои длинные красно-оранжевые лапки красноножками.

«Пронзительный голос этого кулика можно слышать издалека, — пишет Русев. — Смотрим в бинокль, это кулик околоводник обычный. Уже около двух сотен прилетело из Африки. Оранжевый клюв этой стройной птицы средней величины и на кончике чёрный. Красно-оранжевые и длинные лапки, что дало ему второе название «красноножка».

Русев отмечает, что продолжительность жизни куликов обычно составляет 17 лет. Широко распространены почти по всей Европе. Зимуют в Африке, Южной Азии, частично в Великобритании и Италии. В Украине гнездятся на всей территории, кроме гор и Закарпатской равнины; мигрируют везде.

Получают пищу, бродя в мелкой воде или по берегу, где они собирают добычу на поверхности почвы или с верхних слоёв ила. Основу их пищи составляют личинки насекомых, в меньшем количестве встречаются взрослые формы, главным образом жуки, клопы, комары. Кроме насекомых, эти птицы в наших лиманах ещё едят моллюсков и многие другие виды гидробионтов.

Как сообщала Одесса News, 27 февраля на территорию Национального природного парка «Тузловские лиманы» прилетели пеликаны.

Фото: Facebook